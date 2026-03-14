ППО знищила понад 92% цілей під час масованої атаки РФ: деталі

У ніч на 14 березня російські війська здійснили один із найбільших комбінованих ударів по території України, застосувавши ракети різних типів і сотні безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



За даними військових, радіотехнічні війська зафіксували 498 засобів повітряного нападу, серед яких:

2 протикорабельні ракети «Циркон»

13 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400

25 крилатих ракет «Калібр»

24 крилаті ракети Х-101

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

430 ударних БПЛА типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Основним напрямом удару стала Київська область, де російські війська намагалися атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Напрям удару РФ.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 460 повітряних цілей, зокрема 58 ракет і 402 безпілотники.



Таким чином, ефективність роботи української ППО під час атаки становить приблизно 92%.







Водночас зафіксовано влучання шести ракет та 28 ударних безпілотників у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у семи місцях. Інформація щодо ще чотирьох ракет уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»