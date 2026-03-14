Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов

Продаж машин в окупованому Донецьку.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські силовики налагодили масштабну схему викрадення автомобілів місцевих жителів. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За даними активістів, авто забирають прямо з дворів та гаражів або під виглядом «перевірок». Після цього машини розбирають на дефіцитні запчастини та переправляють до Ростовської області.

Авторинок «Скіф» у тимчасово окупованому Донецьку.

Інформацію про транспорт та власників окупанти отримують через «МРЕО ГИБДД МВД по ДНР», де ведеться облік авто на тимчасово окупованій території. З цих баз обирають машини, які можна безкарно відібрати.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що окупанти посилили контроль за автомобілями з українськими та «ДНРівськими» номерами.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»