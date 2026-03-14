Росіяни біля Тендрівської коси знищили власний безекіпажний катер

Морський дрон РФ.

У районі Тендрівської коси в Херсонській області російські військові випадково знищили власний безекіпажний катер (БЕК). Відео інциденту поширили російські військові Telegram-канали, повідомляють «Новини Донбасу».



Спочатку канал «Изнанка», який пов’язують із Міністерством оборони РФ, опублікував кадри удару FPV-дрона по морському безпілотнику. У повідомленні стверджувалося, що атаковано український морський дрон.

Втім пізніше провоєнний російський паблік «Romanov Лайт» повідомив, що російські військові насправді вразили власний безекіпажний катер.



«Все класно, тільки цей БЕК — наш», — написав Z-блогер, додавши порівняльне фото корпусу катера, щоб довести його російське походження.



За словами автора каналу, подібні інциденти вкотре свідчать про серйозні проблеми з координацією між підрозділами російської армії.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»