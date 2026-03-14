Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ та порту «Кавказ»

У ніч на 14 березня Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах військово-логістичної інфраструктури Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Зокрема, було уражено нафтопереробний завод «Афіпський» у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ. За інформацією військових, після влучання на території підприємства виникла пожежа.



Річна потужність цього НПЗ становить близько 6,25 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 2,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.



Крім того, під удар потрапила інфраструктура порту «Кавказ» у районі Чушки Краснодарського краю. Повідомляється про пошкодження портових об’єктів.



У Генштабі зазначили, що обидва об’єкти використовуються для забезпечення потреб російської армії. Остаточні масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 березня ударні безпілотники Сил оборони України атакували Афіпський нафтопереробний завод.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»