Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами

Минулої доби російські сили чотири рази атакували Слов'янськ. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, три удари було завдано з використанням FPV-дронів. Внаслідок атак зафіксовано влучання по приватному житловому будинку та автомобілях.



Вночі місто також зазнало атаки безпілотників типу «шахед». Один із ударів припав по приватному сектору, ще один — поряд із багатоквартирним будинком.



За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом 13 березня Краматорська громада Донецької області шість разів зазнала атак російських безпілотників. Внаслідок обстрілу поранено одного мирного жителя.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»