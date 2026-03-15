Донецька ОВА зафіксувала двох загиблих за 14 березня від російського обстрілу

За добу, 14 березня, на Донеччині в результаті російських атак загинули двоє мирних жителів. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Смертельні випадки зафіксовано у населених пунктах Громова Балка та Костянтинівка. Крім того, у Громовій Балці одна людина отримала поранення.



За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на Донеччині 4085 мирних жителів, ще 9029 людей отримали поранення.



При цьому наголошується, що загальна статистика жертв наводиться без урахування даних щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість загиблих і постраждалих поки що неможливо.

Фото: Донецька ОВА

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»