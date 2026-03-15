На Донеччині знищені позиції окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти російської військової інфраструктури, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У Донецькій області ударів було завдано по місцях концентрації ворожих сил.

Були уражені позиції неподалік Шахового, Удачного та Покровська. Там зафіксовано знищення живої сили противника та техніки, що суттєво ускладнює підготовку російських військ до атак.



Ударів зазнали також склади матеріально-технічного забезпечення поблизу села Осипенко та склади БПЛА в районі міста Приморськ (ТОТ Запорізької області), а також позиції окупантів біля Куп'янська (Харківська область) та Петрівки (ТОТ Херсонської області).



У Криму Сили оборони уразили станції радіолокації 59Н6-Е «Противник» і 73Е6 «Пароль» в районі Лібкнехтівки, а також пускову установку зенітного комплексу С-400 «Тріумф» біля Дальнього.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»