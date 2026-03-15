Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ

Скріншот: «АТЕШ»

Рух «АТЕШ» заявив про диверсію в районі окупованого Сіверськодонецька Луганської області. За даними учасників підпілля, їхні агенти знищили трансформатор, який живив штаб 123-ї артилерійської бригади ЗС РФ.



Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури штаб залишився без електрики. Повідомляється, що через це перестали працювати системи зв'язку та частина технічного обладнання.



Як стверджують у русі, підрозділ на деякий час втратив можливість повноцінно координувати дії, передавати та отримувати накази, а також здійснювати оперативне управління особовим складом.



В «АТЕШ» підкреслюють, що військова інфраструктура відіграє ключову роль у забезпеченні бойових дій, тому виведення таких об'єктів з ладу безпосередньо впливає на можливості противника вести війну.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»