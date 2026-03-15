На Покровському напрямку кількість боєзіткнень знизилася на третину
15 березня 2026, 16:40

У російських Z-каналах посилюється паніка через нову тактику української армії. За даними телеграм-каналу Mariupol Global, Збройні сили України поступово переходять від точкових ударів по піхоті на передовій до системного руйнування логістики противника у глибині його оборони.

Замість атак по окопах пріоритетом стає контроль та ураження цілей на глибині від 10 до 40 кілометрів за лінією фронту. Саме про таку модель війни раніше говорили західні добровольці та військові експерти, і тепер, як стверджується, вона почала реалізовуватись на практиці.

Одним із ключових чинників називають технологічний стрибок. Зокрема використовуються німецькі безпілотники HX2 з елементами ШІ, українські FP2, які працюють через Starlink, а також FPV-дрони на оптоволоконному управлінні. Останні практично невразливі для систем РЕБ, що робить їх особливо небезпечними для техніки та логістики противника.

Статистика вказує на зміни на фронті. Так, на Покровському напрямку кількість боєзіткнень знизилася приблизно на 31%. Причиною називають перебої з підвозом техніки та особового складу — ворожі підрозділи не завжди можуть дістатися «нуля». Крім того, продовжується активне «полювання» на російські системи ППО.

За словами джерел, тільки в березні було підтверджено знищення десятків комплексів «Бук» і С-300, що поступово змінює ситуацію в небі над лінією фронту. Російська наступальна модель, багато в чому заснована на масових піхотних атаках, стикається із серйозними труднощами. Без регулярного підвезення боєприпасів та палива такі штурми втрачають ефективність.

За оцінками спостерігачів, якщо тенденція збережеться, то 2026 рік може стати переломним моментом, коли наступальний потенціал російської армії почне стрімко знижуватися, зазначають аналітики Mariupol Global.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Сили оборони України завдали ударів по місцях концентрації ворожих сил неподалік Шахового, Удачного та Покровська Донецької області.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Донецька область Покровськ
зниження наступальних можливостей РФ воєнна доктрина ВСУ удар по тилах окупантів
15:45
Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
11:00
У Севастополі домові чати перевели в месенджер MAX
09:56
Окупанти знесуть ще майже 80 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку – ОВА
19:55
«Націоналізація» в окупації: росіяни «офіційно» захоплюватимуть українське майно на Луганщині
12:58
Пушилін розраховує на «реалізацію туристичного потенціалу» Азовського моря: за час окупації якість води там погіршилася
12:52
На Донеччині з армії РФ втік узбек, засуджений за зґвалтування
12:15
ЗСУ уразили пускову установку С-300В та склади армії РФ у Луганській та Донецькій областях
10:12
В окупованій Луганській області міста «потопають» у смітті: в ОВА розповіли про ситуацію
10:05
У Маріуполі збирають дані про мешканців для перегляду прав на нерухомість
09:56
Дрони атакували район окупованого Довжанська на Луганщині
22:18
На окупованому Донбасі фіксують масштабні перебої зі світлом
14:59
Дрони вразили склад боєприпасів російських загарбників у Маріупольському районі
14:04
Агент спротиву проник у зенітний підрозділ ЗС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилін запропонував Путіну виділяти по «15 соток землі» російським солдатам, які залишаться на окупованій Донеччині
22:00
Пасічник заявив про атаки безпілотників на окуповану Луганську область
16:55
Путін розповів про «відновлення» Донеччини на тлі зруйнованих Вугледара, Авдіївки та Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошти» та російський слід: що з'ясували журналісти про власника Рубіжанського комбінату
15:28
Без води і без фахівців: як Пушилін звітував Путіну про комунальну кризу в Донецьку
14:54
Дрони атакували поїзди в Криму та РФ: загинув машиніст
13:46
ЗСУ вразили важливі військові цілі російських окупантів у Донецькій області
08:58
У Севастополі перевіряють командування дивізії ППО РФ
16:55
Росія прискорює вилучення житла на окупованих територіях
14:58
ЗСУ вразили ЗРК «Бук-М3» та командні пункти окупантів на Донбасі
13:45
В окупованому Донецьку ліквідують наслідки удару по району заводу «Точмаш»
11:33
В окупованих містах поширюють рядки Шевченка
усі новини
17:55
DeepState повідомив про просування армії РФ одразу на трьох ділянках фронту
16:40
На Покровському напрямку кількість боєзіткнень знизилася на третину
15:45
Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
15:04
Чотири авіабомби по житлових кварталах: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла
13:37
На Донеччині знищені позиції окупантів
12:55
Двоє медиків загинули після атаки російського дрону на Харківщині
12:15
У Дружківці оголошено невідкладну евакуацію цивільних
11:49
З Донбасу евакуювали 27 тварин: двоє собак уже знайшли родини
10:39
Дев'ять міст і сіл на Донеччині зазнали російських ударів протягом доби
09:35
За ніч ППО України нейтралізувала майже 93 відсотки безпілотників
08:57
Донецька ОВА зафіксувала двох загиблих за 14 березня від російського обстрілу
08:41
Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами
18:11
Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»
17:27
У МЗС РФ допустили можливість застосування смертної кари до військових ЗСУ
16:43
Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблий
16:16
ООН заявила про злочин проти людяності через вивезення дітей з України
15:25
ЗСУ ведуть бої з російськими військами у Гришиному
14:14
Краматорськ за добу пережив шість атак російських дронів
13:43
Україна виробляє три ракети «Фламінго» на добу
13:39
Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ та порту «Кавказ»
13:13
Росіяни біля Тендрівської коси знищили власний безекіпажний катер
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
11:44
Жителів Святогірська закликають евакуюватися через загрозу бойових дій
10:50
Росія завдала понад 1400 ударів по Донеччині за добу
09:49
ППО знищила понад 92% цілей під час масованої атаки РФ: деталі
09:39
Десантники ЗСУ взяли в полон чотирьох росіян
08:42
Росіяни поранили трьох жителів Донеччини за добу
08:30
БПЛА завдали удару по Афіпському НПЗ: уражено ключову установку
08:20
Унаслідок атаки РФ на Київщині загинули четверо людей
22:59
Медичний директор Євгеній Налбат виконуватиме обов'язки директора Центру екстреної медичної допомоги
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: «АТЕШ» Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
15 березня, 15:45
Фото: ДСНС Запоріжжя Чотири авіабомби по житлових кварталах: кількість жертв удару по Запоріжжю зросла
15 березня, 15:04
Фото організації «Порятунок Тварин Харків» З Донбасу евакуювали 27 тварин: двоє собак уже знайшли родини
15 березня, 11:49
Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами Слов'янськ за добу пережив чотири атаки дронами
15 березня, 08:41
Дрон-перехоплювач застосував сіткомет проти БПЛА «Молнія». Український дрон сіткою збив російський БПЛА «Молнія»
14 березня, 18:11
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Росія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблий
14 березня, 16:43

