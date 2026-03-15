На Покровському напрямку кількість боєзіткнень знизилася на третину

У російських Z-каналах посилюється паніка через нову тактику української армії. За даними телеграм-каналу Mariupol Global, Збройні сили України поступово переходять від точкових ударів по піхоті на передовій до системного руйнування логістики противника у глибині його оборони.



Замість атак по окопах пріоритетом стає контроль та ураження цілей на глибині від 10 до 40 кілометрів за лінією фронту. Саме про таку модель війни раніше говорили західні добровольці та військові експерти, і тепер, як стверджується, вона почала реалізовуватись на практиці.



Одним із ключових чинників називають технологічний стрибок. Зокрема використовуються німецькі безпілотники HX2 з елементами ШІ, українські FP2, які працюють через Starlink, а також FPV-дрони на оптоволоконному управлінні. Останні практично невразливі для систем РЕБ, що робить їх особливо небезпечними для техніки та логістики противника.



Статистика вказує на зміни на фронті. Так, на Покровському напрямку кількість боєзіткнень знизилася приблизно на 31%. Причиною називають перебої з підвозом техніки та особового складу — ворожі підрозділи не завжди можуть дістатися «нуля». Крім того, продовжується активне «полювання» на російські системи ППО.



За словами джерел, тільки в березні було підтверджено знищення десятків комплексів «Бук» і С-300, що поступово змінює ситуацію в небі над лінією фронту. Російська наступальна модель, багато в чому заснована на масових піхотних атаках, стикається із серйозними труднощами. Без регулярного підвезення боєприпасів та палива такі штурми втрачають ефективність.



За оцінками спостерігачів, якщо тенденція збережеться, то 2026 рік може стати переломним моментом, коли наступальний потенціал російської армії почне стрімко знижуватися, зазначають аналітики Mariupol Global.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Сили оборони України завдали ударів по місцях концентрації ворожих сил неподалік Шахового, Удачного та Покровська Донецької області.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»