DeepState повідомив про просування армії РФ одразу на трьох ділянках фронту

OSINT-проєкт DeepState опублікував оновлену мапу бойових дій, де зафіксовано зміни на кількох ділянках фронту. За даними аналітиків, російські війська просунулися одразу у трьох областях.
Просування зафіксовано поблизу села Піщане Куп'янського району Харківської області, в районі Макіївки Луганської області, а також околицях села Загірне Гуляйпільського району Запорізької області.
«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Піщаного, Макіївки та Загорного», — повідомили аналітики проєкту.
Скріншот: DeepState
Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»