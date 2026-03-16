Собянін повідомив про десятки збитих дронів над Москвою

У ніч на понеділок російська протиповітряна оборона відбила масштабну атаку безпілотників на Москву. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, передають «Новини Донбасу».



За його словами, сили ППО знищили 38 безпілотних літальних апаратів, які летіли у напрямку міста. Інформацію поширила пресслужба мера Москви.



Окрім нічної атаки, посадовець заявив, що вдень 15 березня над столицею Росії було перехоплено ще 54 безпілотники.



Пізніше, о 07:51, Собянін повідомив про новий епізод роботи ППО. За його словами, російські військові збили ще два дрони, які прямували у бік Москви.



«Силами ППО Міноборони знищено два БПЛА, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — зазначив мер.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»