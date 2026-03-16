Через російські обстріли в Костянтинівці поранено мирного жителя

За 15 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждав один мирний житель. Поранення отримав мешканець Костянтинівки. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



За даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії в області загинуло 4085 цивільних. Ще 9030 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.



В адміністрації уточнили, що наведена статистика не включає даних щодо Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість жертв поки що неможливо.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»