Генштаб підтвердив знищення російського військового катера

Один із російських кораблів, атакованих у ніч з 13 на 14 березня.

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 16 березня підтверджено втрату одного російського військового катера. Йдеться про уточнення результатів попередніх уражень сил оборони.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби загальні втрати російських військ склали близько 760 військовослужбовців.



Також ворог втратив дві бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони та 1883 безпілотні літальні апарати.



«Окрім цього, підтверджено втрату одного катера, 111 одиниць автомобільної техніки, двох одиниць спеціальної техніки та двох оперативно-тактичних ракетних комплексів — ці результати також уточнюють наслідки попередніх ударів», - йдеться у звіті.



Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляли, що спецпризначенці ГУР уразили два військові судна російського флоту — «Славянін» та «Авангард».

Нагадаємо, росіяни біля Тендрівської коси знищили власний безекіпажний катер.

