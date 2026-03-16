Нічна атака на Запоріжжі: троє поранених, знеструмлено тисячі абонентів

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки, 16 березня, постраждали троє людей. Про це повідомили у міській раді. Поранення отримали 18-річний хлопець, а також дві жінки 81 та 48 років.



За даними влади, російські сили атакували місто безпілотниками, удару зазнав приватний сектор. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Ушкодження зафіксовані у Вознесенівському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено 16 будинків. Серед них два багатоквартирні будинки та 13 приватних домоволодінь.

У будинках вибиті вікна, пошкоджені двері та покрівлі. Фахівці районної адміністрації продовжують обстеження прилеглої території, щоби визначити повний масштаб руйнувань.

До ліквідації наслідків залучено співробітників комунального підприємства «Запоріжремсервіс», рятувальників ДСНС, співробітників Національної поліції, а також фахівців районної адміністрації та департаменту соціального захисту населення.

Крім того, внаслідок удару понад 7500 абонентів залишились без електропостачання. Енергетики планують розпочати відновлювальні роботи одразу після того, як дозволить ситуація з безпекою.

Кадри наслідків російського обстрілу опублікували запорізькі рятувальники.

Нагадаємо, за 15 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждав один мирний житель.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»