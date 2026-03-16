Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину поранено жінку, багато пошкоджень

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: Олександр Ганжа

Російська армія понад 10 разів обстріляла Дніпропетровську область дронами та ствольною артилерією. Під удар потрапили два райони. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



За його словами, постраждали Нікопольський та Синельниківський райони.



«На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджено будинки», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки постраждала 71-річна жінка.



Крім того, на Синельниківщині росіяни атакували Васильківську та Петропавлівську громади. Зайнялися приватні будинки, господарські будівлі та агрофірма.



Раніше ми писали, що за 15 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждав один мирний житель.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»