В Україні запроваджують вечірні відключення світла 16 березня

Вранці 16 березня в енергосистемі України зберігається напружена ситуація через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. Частина споживачів у кількох регіонах тимчасово залишається без електропостачання.



Як повідомляє Міністерство енергетики України, перебої з електрикою фіксуються у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам.



Водночас у понеділок, 16 березня, з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах країни діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, для бізнесу та промислових підприємств застосовуватимуться обмеження потужності.



«Актуальні графіки відключень та обмежень публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу електроенергії», — йдеться в повідомленні Міненерго.



Енергетики також закликають громадян за можливості економно використовувати електроенергію у години пікового навантаження — зранку та ввечері. Це допоможе зменшити тиск на енергосистему та уникнути більш масштабних обмежень.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»