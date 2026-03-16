Російські війська просунулися біля Мирного в Запорізькій області — DeepState

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська просунулися на Запорізькому напрямку — у районі населеного пункту Мирне, що неподалік Гуляйполя.



Як зазначають аналітики, на цій ділянці фронту зафіксовано значну кількість атак противника. Після оновлення карти бойових дій фахівці вказали зміну лінії зіткнення на користь російських сил.

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Мирного», — повідомили у DeepState.

Скріншот: DeepState



У свою чергу Генеральний штаб ЗСУ інформує, що тільки за останню добу на Гуляйпольському напрямку відбулося 20 штурмових дій з боку російських військ.

Бої велися в районі Гуляйполя, а також у напрямку населених пунктів Залізничне, Варварівка, Святопетрівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»