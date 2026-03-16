Над Києвом збили нову російську ракету «Изделие-30»

Ракета «Изделие-30».

Російські війська могли застосувати нову крилату ракету «Изделие-30» під час атаки на Київ. За повідомленнями моніторингових ресурсів, ціль була перехоплена силами протиповітряної оборони ще на підльоті до столиці, повідомляють «Новини Донбасу».



Про проліт ракети повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, який опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі.



Раніше Повітряні сили Збройних сил України о 09:09 попередили про швидкісну повітряну ціль, що рухалася з території Чернігівської області у напрямку Києва.



Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше оприлюднило детальну інформацію про нову російську крилату ракету «Изделие-30».



Дані були опубліковані на порталі War & Sanctions разом з інтерактивною 3D-моделлю та переліком із 20 підприємств, причетних до її виробництва.



За інформацією розвідки, ракета має розмах крил приблизно три метри, бойову частину масою близько 800 кг та здатна долати відстань щонайменше 1500 км.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»