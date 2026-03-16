За добу війська РФ атакували населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Окупаційні війська РФ минулої доби, 15 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі будівлі, лінію електропередач і газогін; в Райгородку пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку. У Краматорську і Біленькому пошкоджено приватні будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено будинок.





Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



