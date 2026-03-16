Краматорськ частково знеструмлений

Світла у Краматорську частково немає. фото: міськрада

Станом на ранок, 16 березня, у Краматорську на Донеччині частково відсутнє електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«У зв'язку з аварійною ситуацією Краматорськ частково без світла. «Пункти незламності» працюють», — йдеться у повідомленні.



У міській раді уточнили, що у «Пунктах незламності» можна зарядити гаджети.



Раніше ми писали, що вранці 16 березня в енергосистемі України зберігається напружена ситуація через наслідки бойових дій та обстріли енергетичної інфраструктури.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»