ЗСУ утримують південну частину Часів Яру, відбиваючи тиск на Костянтинівку

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Воєнблогер Олег Петренко повідомив про поточну обстановку на Донецькому напрямку фронту. За його даними, вже близько місяця українські підрозділи продовжують утримувати позиції у південній частині Часового Яру.



Це не дозволяє російським військам пройти цю ділянку та посилити тиск на напрямку Костянтинівки. За даними російських джерел, українським бійцям вдалося витіснити їхні підрозділи із району продуктової бази. Нині на цій території активно працює артилерія.



На Костянтинівському напрямку російські сили продовжують спроби наступу. Основні бої ведуться у районі дачного кооперативу «Металург». Крім того, противник намагається піхотними групами прорватися до міської забудови через підстанцію «Майська», а також вийти до дачного кооперативу «Хімік». Українські військові, у свою чергу, ведуть активну роботу щодо виявлення та знищення диверсійних груп, які змогли просочитися до району боїв.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Окрема активність фіксується на Добропільському напрямку. Тут російські війська зосередили зусилля на населених пунктах Гришино та Родинське, які розглядаються як можливі плацдарми для подальшого наступу на Добропілля з південного напрямку.



У Гришино противнику вдалося просунутися вздовж двох вулиць, після чого він продовжив атаки малими штурмовими групами. Водночас у районі Родинського всі спроби наступу були відбиті Силами оборони України, і лінія фронту там залишається без змін, зазначає Олег Петренко.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, за даними DeepState, російські війська просунулися на Запорізькому напрямку — в районі населеного пункту Мирне, розташованого неподалік Гуляйполя.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»