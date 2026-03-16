Окупанти скинули авіабомби і атакували дронами Краматорську громаду ввечері минулої доби

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Минулої доби і вночі на 16 березня Краматорська громада Донеччини була під комбінованою атакою російської армії. Внаслідок удару пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, о 07:15 росіяни вдарили по складському приміщенню за допомогою БПЛА «Молнія-2», о 07:20 дрон атакував приватний сектор. Пошкоджено два житлові будинки.



Крім того, о 23:04 окупанти скинули три авіаційні бомби по приватному сектору, пошкоджено 17 житлових будинків.



Також 16 березня, о 03:11, загарбники завдали удару по приватному сектору. Інформація про постраждалих не надходила.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»