Авіаудар ЗСУ знищив місце накопичення військ РФ у Покровську

Наслідки авіаудару ЗСУ по окупантах у Покровську.

Сили оборони України завдали точного авіаційного удару по місцю накопичення російських військ у південній частині Покровська. Відео опублікував 7 корпус ДШВ.



Окупанти використовували цей сектор міста як плацдарм для підготовки штурмових підрозділів. Загарбники намагалися накопичувати особовий склад і техніку у південно-східній частині міста, використовуючи щільну міську забудову як укриття.



Переміщення противника було виявлено під час аналізу даних аеророзвідки. Після підтвердження інформації по об’єкту завдали авіаційного удару. Наразі втрати російських сил уточнюються.







За даними українських військових, перехоплені комунікації противника свідчать про значну деморалізацію серед окупаційних підрозділів.



Після удару частина штурмових груп втратила зв’язок і намагалася самостійно розбирати завали, щоб дістати тіла загиблих.

Водночас, за статистикою Генштабу, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.



Протягом минулої доби тут відбулося 36 із 167 бойових зіткнень, що становить понад 21% усіх боїв на лінії фронту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»