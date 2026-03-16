У Донецьку у мешканців забирають пікапи та джипи для армії РФ

У тимчасово окупованому Донецьку окупаційна адміністрація активно використовує евакуатори для вилучення неправильно припаркованих автомобілів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Формально такі дії пояснюють боротьбою з неправильним паркуванням. Проте, за даними джерел, дедалі частіше під евакуацію потрапляють автомобілі підвищеної прохідності — пікапи, джипи та інші позашляховики. Після вилучення транспорту власникам фактично блокують можливість повернути машину.



Людей залякують можливими кримінальними справами та іншими санкціями, якщо вони намагаються домогтися повернення автомобіля. У результаті такі машини, як стверджують джерела, передаються на потреби російських військових підрозділів.



За інформацією Центру національного спротиву, вже зафіксовано випадки, коли власники відстежували свої автомобілі GPS-трекерами і виявляли їх безпосередньо на лінії фронту через деякий час після евакуації в Донецьку.



Будь-які спроби домогтися повернення майна можуть закінчитися переслідуванням. Окупаційні структури загрожують відкриттям справ за звинуваченнями у «тероризмі» чи «державній зраді РФ», що фактично позбавляє власників можливості захистити свої права.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»