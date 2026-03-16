16 березня 2026, 12:52

У Херсоні після обстрілів частина міста залишилась без світла

У Херсоні після чергових російських обстрілів виникли перебої з електропостачанням у кількох районах міста. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

За інформацією адміністрації, тимчасово без електроенергії залишилися споживачі у Корабельному та Дніпровському районах. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури.

«До аварійно-відновлювальних робіт енергетики приступлять максимально оперативно, щойно дозволять безпекові умови», — зазначили у повідомленні.

Керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько закликав мешканців поставитися до ситуації з розумінням. У разі тривалої відсутності електроенергії він рекомендував скористатися пунктами незламності.

Тим часом «Херсонобленерго» звернулося до міжнародної спільноти по допомогу для відновлення критичних енергооб’єктів. Найбільших руйнувань зазнали підстанції «Посад-Покровська», «Трифонівська» та «Олександрівська».

До атак ці об’єкти забезпечували електроенергією 77 населених пунктів, де проживають понад 35,5 тисячі споживачів. За попередніми оцінками, на їх відновлення необхідно щонайменше 293 мільйони гривень.

Енергетична компанія зазначає, що для повноцінного запуску підстанцій потрібне спеціалізоване обладнання та фінансова підтримка міжнародних партнерів і волонтерських організацій.

Частину допомоги на відновлення об’єктів вже надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Нагадаємо, в Україні запровадять вечірні відключення світла 16 березня.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

