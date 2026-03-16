ЗСУ вразили ЗРК «Тор» та радіолокаційну станцію російських окупантів на Донбасі
16 березня 2026, 12:47

Українські військовослужбовці атакували зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1» у районі села Коробкине Луганської області, також уражена станція радіолокації зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 в районі села Червоне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, Сили оборони вразили зенітно-ракетний комплекс «Тор» росіян поблизу села Балашівка Запорізької області.

Також зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах селища Степове Донецької області та села Багате Запорізької області. Масштаби завданих збитків та втрати загарбників уточнюються.

Раніше ми писали, що генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію ударів по військовій інфраструктурі російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Криму.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

