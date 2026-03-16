ЗСУ вразили ЗРК «Тор» та радіолокаційну станцію російських окупантів на Донбасі

ЗСУ вразили ЗРК «Тор» у Луганській області

Українські військовослужбовці атакували зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1» у районі села Коробкине Луганської області, також уражена станція радіолокації зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 в районі села Червоне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, Сили оборони вразили зенітно-ракетний комплекс «Тор» росіян поблизу села Балашівка Запорізької області.



Також зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах селища Степове Донецької області та села Багате Запорізької області. Масштаби завданих збитків та втрати загарбників уточнюються.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»