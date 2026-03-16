У центрі Києва впав дрон «Ланцет» з елементами ШІ

У центрі Києва біля Монументу Незалежності впав російський ударний дрон «Ланцет», який, ймовірно, використовував елементи штучного інтелекту. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на власні джерела.



За даними видання, на тип апарату вказують характерні уламки — Х-подібне хвостове оперення зі штовхаючим гвинтом, а також фрагмент крила з маркуванням RF. Передбачається, що дрон міг діяти автономно: самостійно орієнтуватися, шукати ціль та завдавати удару без прямого зв'язку з оператором.



На це також вказує незвичайне маркування у вигляді кольорових кіл, яке раніше фіксувалося на російських автономних дронах V2U та може використовуватися для польоту групою. Вранці Київ атакували кілька безпілотників одночасно, що підтверджує версію про «рійне» застосування.



Не виключається і використання mesh-модемів або мобільного зв'язку для взаємодії дронів. Офіційна дальність зв'язку «Ланцета» становить близько 50 км, проте в Росії заявляли про польоти на 90 км і навіть до 136 км.



Відстань від російського кордону до Києва перевищує 200 км, тоді як від території Білорусі — близько 90 км. Експерти зазначають, що удар по центру столиці дроном із бойовою частиною до 3 кг міг бути скоріше демонстрацією нових можливостей російських атак.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»