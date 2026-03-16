Дрон РФ атакував мотоцикл на Сумщині: загинув чоловік
16 березня 2026, 13:23

У Сумській області російський безпілотник атакував цивільного, який їхав на мотоциклі. Внаслідок удару загинув 48-річний місцевий житель.

За даними Сумської обласної прокуратури, інцидент стався 16 березня 2026 року приблизно о 11:10 на території Великописарівської громади Охтирського району. За даними слідства, російський безпілотник вдарив по мотоциклу, яким рухався чоловік.

Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Обставини атаки та тип безпілотника встановлюються. Про трагедію також повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він наголосив, що прикордонні громади регіону продовжують зазнавати атак російських дронів.

Раніше повідомлялося, що 15 березня під час російських обстрілів у Донецькій області постраждав мирний житель у місті Костянтинівка.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Сумська область
Атака БПЛА вбивство цивільного дрон РФ удар по мотоциклу
Сумська обласна прокуратура

