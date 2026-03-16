ЦНС: у Бердянську посилилася примусова мобілізація: чоловіків затримують просто на вулицях

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська влада посилила практику примусової мобілізації місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Особливо активно такі випадки фіксуються у Бердянську, де силові структури РФ затримують чоловіків під час перевірок документів, а іноді просто на вулицях. Після затримання їх доставляють у так звані «комендатури» чи відділення поліції.



Там, за даними джерел, на чоловіків чинять психологічний тиск і змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Відмова від підписання супроводжується погрозами: людям говорять про можливе порушення кримінальних справ, тривалі перевірки або подальші затримання.



За інформацією Центру національного спротиву, лише за останній тиждень таким чином були змушені підписати контракти близько 17 чоловіків. Більшість із них погодилися через побоювання кримінального переслідування.



Експерти зазначають, що аналогічні методи тиску раніше активно застосовувалися російською владою на території самої РФ. Наразі, за даними джерел, цю практику поступово поширюють і на тимчасово окуповані регіони України.



Примусова мобілізація на окупованих територіях кваліфікується як воєнний злочин за ст. 438 КК України.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про масовий призов молоді 1996—2008 на окупованому Донбасі.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»