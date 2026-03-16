«Ланцети» не можуть долетіти до Києва — експерт з РЕБ

Російські ударні безпілотники типу «Ланцет» технічно не здатні долетіти до Києва. Про це заявив радник міністра оборони України, фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.



За його словами, ці безпілотники є електричними ударними БПЛА з відносно невеликим боєкомплектом, які призначені для ураження цілей безпосередньо поблизу лінії фронту.



«Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління», — пояснив експерт.



Бескрестнов припустив, що уламки або фрагменти безпілотника могли бути навмисно скинуті з іншого дрона, зокрема з російського ударного БПЛА типу Shahed-136. На його думку, це могло бути частиною інформаційно-психологічної операції.



За словами радника, фахівці продовжують збір і аналіз інформації щодо інциденту. Наразі вивчаються радіосигнали, відео з камер спостереження, дані радарів, а також матеріали з дронів-перехоплювачів.



«Поки що робити остаточні висновки зарано», — підкреслив він

Раніше у мережі з’являлася інформація, що у центрі Києва нібито впав безпілотник типу «Ланцет» із елементами штучного інтелекту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»