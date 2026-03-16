РФ вдарила по Запоріжжю — є жертви

Фото: Запорізька міськрада

Вдень 16 березня російські війська атакували безпілотником приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Удару зазнав район індивідуальної забудови.



Як повідомили у Запорізькій міській раді, внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків: у них вибито вікна, зруйновано покрівлі та частково пошкоджено фасади. В один із домів трапилося пряме влучання — стіни будівлі виявилися повністю зруйнованими.



Під завалами власного будинку опинилися люди. Рятувальникам вдалося витягти живими 15-річну дівчину та жінку з інвалідністю. Після порятунку їх передали медикам, наразі вони перебувають під наглядом лікарів.



За попередніми даними, одна жінка загинула.

Фото: Запорізька міськрада



Відео рятувальної операції опублікувала пресслужба Запорізької міської ради.

Нагадаємо, це друга атака за добу. Внаслідок нічного удару по Запоріжжю 16 березня постраждали троє людей.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»