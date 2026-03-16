Окупаційний суд на Херсонщині засудив українку до 10 років колонії у справі про «шпіонажі»

Скріншот: «Медіазону»

Створений російською владою на окупованій території Херсонської області обласний суд засудив до 10 років колонії загального режиму 47-річну громадянку України Олену Нішанову.



Її звинуватили у «шпіонажі». Про це повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду та російську прокуратуру.



За версією окупаційного слідства, у квітні 2024 року жінка нібито збирала інформацію про пересування та місця дислокації російської військової техніки та військовослужбовців і передавала ці дані українській розвідці.

У прокуратурі стверджують, що отримані відомості «могли бути використані» для завдання ударів по позиціях армії РФ. Коли саме силовики затримали Нішанову, офіційно не повідомляється. Відомо лише, що у лютому російська прокуратура прозвітувала про передачу її справи до суду.

Як зазначає «Медіазона», це не перший подібний вирок на окупованій Херсонщині останнім часом. На початку лютого за аналогічним звинуваченням 10 років колонії отримала ще одна мешканка регіону — 45-річна Олена Косенко.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що окупаційні структури, які діють як «прокуратура ЛНР», заявили про передачу до «суду» чергової кримінальної справи проти громадянина України. Йдеться про 57-річного Олега Бондаренка, якого звинувачують в «участі у терористичній спільноті».

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»