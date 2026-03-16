Дрон зняв удар авіабомб по позиціях РФ в Удачному

Момент скидання авіабомб по позиціях російських військ у селищі Удачне Донецької області.

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано момент потужного удару по позиціях російських військ у Донецькій області. Кадри опублікував архів російсько-української війни WarArchive.



На відео безпілотник фіксує влучання по будівлях, де оборону тримали російські окупанти. За попередніми даними, українська авіація скинула дві керовані авіабомби.



Ймовірно, удар було завдано по позиціях російських військ у селищі Удачне Донецької області. Подія, за попередньою інформацією, сталася у лютому 2026 року. На кадрах видно потужні вибухи після ураження об’єктів, де могли перебувати російські військові.



Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу противника, а також три інші важливі об’єкти окупаційних сил.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»