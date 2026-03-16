«АТЕШ» нагадав про псевдореферендум у Криму

Воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ» нагадав про події 16 березня 2014 року — дату проведення так званого «референдуму» у Криму, який, за їхніми словами, став відправною точкою для подальшої ескалації та війни.



У заяві руху йдеться, що дванадцять років тому голосування проходило під контролем російських військових. «Під дулами автоматів Кремль розіграв постановочний "референдум", наслідки якого зруйнували долі тисяч мешканців півострова», — зазначають представники «АТЕШ».



За їхніми словами, тоді Москва пояснювала свої дії необхідністю «запобігти війні». Однак результатом цих подій, як стверджують у русі, став найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, в якому загинули тисячі людей, включно із мешканцями Криму, по обидва боки лінії фронту.

В «АТЕШ» наголошують, що багато кримчан не визнали російську окупацію — ані 2014 року, ані зараз. За словами учасників руху, мешканці півострова продовжують опір: частина діє у підпіллі, інші беруть участь у рухах спротиву чи служать в українських підрозділах на фронті.



Також представники руху повідомили, що їхні агенти продовжують працювати на території Криму. Вони, як стверджується, відстежують пересування військової техніки та логістику російських сил по всьому півострові. «Це не разова акція, а щоденна робота, яка триватиме доти, доки на кримській землі залишається чужий чобіт», — заявили в «АТЕШ».



У русі також нагадали, що підготували відео, присвячене подіям 2014 року та нинішній діяльності спротиву. У ролику розповідається про те, як розпочиналися події у Криму та як триває боротьба сьогодні.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»