Сили спецоперацій атакували аеродром «Херсонес» в окупованому Севастополі: кадри

Удар по аеродрому «Херсонес» в окупованому Севастополі.

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об'єктів російських військ на окупованих територіях Криму та Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Зокрема, уражені склад матеріально-технічного забезпечення на аеродромі «Херсонес», генератор та комутаційна станція радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі.



У захопленій Запорізькій області уражена база ремонту пошкодженої броньованої техніки у селищі Якимівка, у селі Андріївка вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння та військової техніки, а у селі Берестове атакували логістичний центр.



«Цій серії уражень підрозділам middle-stike ССО сприяв рух опору, чиї підпільники стежать за ворожими об'єктами на окупованій території України. Ураження ворожих аеродромів, арсеналів, засобів РЕБ та РЕР підриває спроможності противника», – зазначили у Силах спецоперацій.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко