Обстріл міста Миколаївка на Донеччині: пошкоджений двоповерховий будинок, є загибла та поранена

Загибла людина внаслідок обстрілу Миколаївки. Фото: ДСНС

Вдень 16 березня російська армія завдала удару по місту Миколаївка Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.



На місце атаки прибули рятувальники. Під час обстеження прилеглої території вони виявили постраждалого, якому надали медичну допомогу, транспортували до безпечної зони та передали медикам для госпіталізації.

Нагадаємо, що російські окупанти скинули авіабомби та атакували дронами Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко