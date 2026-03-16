Нерухомість у Києві та мільйони «під подушкою». Чим багата родина першого заступника начальника поліції Донеччини Сергія Беседи

Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області Сергій Беседа. Фото: Донецький державний університет внутрішніх справ

У березні перший заступник начальника – начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області Сергій Беседа подав декларацію за 2025 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує родина першого заступника начальника ГУНП Донеччини.



Нерухомість



Згідно з електронною декларацією за 2025 рік, Сергій Беседа декларує земельну ділянку загальною площею 800 квадратних метрів та 5% власності на нежитлове приміщення загальною площею 37 квадратних метрів в окупованому Донецьку. Рештою приміщення володіє громадянин України.



У Києві Беседа володіє квартирою загальною площею 68 квадратних метрів та нежитловим приміщенням загальною площею 5,3 квадратних метри.



У Дніпрі полковник поліції орендує квартиру загальною площею 72 квадратних метри. Житлом володіє громадянин України.



Сергій Беседа декларує земельні ділянки загальною площею 3410 та 24 348 квадратних метрів у захопленому селі Діанівка Донецької області.



Дружина Беседи декларує приватний будинок загальною площею 102,1 квадратних метри, квартиру загальною площею 48,8 квадратних метри та земельну ділянку загальною площею 0,045 квадратних метри в окупованому Маріуполі, а у захопленому селі Сопине ​​на Донеччині – земельну ділянку загальною площею 1200 квадратних метрів.



У місті Кам'янка Черкаської області дружина поліцейського володіє квартирою загальною площею 73 квадратних метри.



Недобудована нерухомість



Сергій Беседа декларує недобудований приватний будинок загальною площею 462,9 квадратних метри у Донецьку.



Автомобілі



Беседа має право користуватись позашляховиком Lexus RX350 2012 року випуску. Машиною, найімовірніше, володіє його родичка.



Дружина поліцейського володіє легковим автомобілем Hyundai Getz 2005 випуску.



Доходи



За 2025 рік на посаді першого заступника начальника ГУНП у Донецькій області Сергій Беседа заробив 1 046 817 гривень.



Від ГУНП Донеччини Беседа отримав соціальну допомогу у розмірі 1000 гривень, а від Головного управління пенсійного фонду у Києві – субсидію на суму 16 993 гривні.



Дружина Беседи у Східному офісі Державної аудиторської служби України заробила 16 390 гривень та отримала пенсію у розмірі 87 594 гривні.



Від відчуження нерухомості дружина полковника поліції отримала дохід на суму 1 584 600 гривень, а від одного з українських банків – відсотки у розмірі 88 632 гривні.



Також вона від Донецького обласного центру зайнятості отримала соціальні виплати на суму 24 259 гривень та від благодійної організації допомогу у розмірі 444 гривні.



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків Сергій Беседа зберігає 40 000 гривень, а його дружина на рахунках у трьох українських банках – 6399 доларів та 756 932 гривні.



Готівка



У готівковому вигляді Беседа зберігає 400 000 гривень, а його дружина – 5 585 000 гривень.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко