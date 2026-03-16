Українські війська просунулися під Лиманом – ISW

Ситуація під Лиманом. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, свідчать про те, що українські війська просунулися у південній частині селища Ямпіль.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 13 штурмів, зокрема в районі Ямполя.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко