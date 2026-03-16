16 березня 2026, 21:01

Розпочався прийом заяв на участь у Програмі пільгового житлового кредитування ВПО Кремінської громади. Що потрібно знати

Будівництво житла для переселенців. Ілюстративне фото: Луганська ОВА Будівництво житла для переселенців. Ілюстративне фото: Луганська ОВА

З 16 березня по 6 квітня до 12:00 продовжуватиметься прийом заяв на отримання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла в рамках Програми пільгового житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Кремінської громади на 2026-2027 роки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

Основні умови кредитування:

  • процентна ставка – 3% річних;
  • термін кредитування – до 10 років;
  • перший внесок – від 6% від вартості житла;
  • максимальна сума кредиту – до трьох мільйонів гривень;
  • 50% основної суми кредиту погашається за рахунок бюджету Кремінської громади;
  • нормативна площа – 52,5 квадратних метри на родину з 1-2 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини.

Участь у програмі можуть взяти переселенці, які:

  • були зареєстровані на території Кремінської громади до 24 лютого 2022 року;
  • мають статус ВПО;
  • не мають житла у власності на підконтрольній Україні території – крім житла на окупованих чи територіях бойових дій;
  • можуть підтвердити платоспроможність обслуговування кредиту.

Заяви на отримання кредиту та анкети подаються в електронній формі шляхом надсилання документів на електронну пошту Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської міської військової адміністрації: [email protected].

До заяви додаються копії документів заявника та членів його родини:

  • документів, що засвідчують особу – паспорт/ID-картка, свідоцтво про народження для неповнолітніх дітей;
  • реєстраційних номерів облікових карток платників податків;
  • довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • витягу з реєстру територіальної громади щодо місця реєстрації та членів його родини;
  • згоди на обробку персональних даних заявника.

Усі копії документів слід завірити написом: «Згідно з оригіналом», підписом, прізвищем та ініціалами заявника.

Відбір переможців здійснюватиметься Державним фондом сприяння молодіжному домобудуванню шляхом випадкового вибору серед кандидатів, включених до реєстру.

Консультації з усіх питань можна отримати за номерами: 050-823-79-49, 095-820-71-24.

Нагадаємо, що жителів міста Святогірськ на Донеччині закликають евакуюватись через загрозу бойових дій.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за крадіжку дітей
14:49
ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму
14:40
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
14:20
Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем
14:15
У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир
12:26
На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко
10:57
Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
10:36
В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
17:32
Окупанти заплуталися у власних заявах і видали черговий фейк про обстріл Донецька
16:54
«АТЕШ» нагадав про псевдореферендум у Криму
16:11
Окупаційний суд на Херсонщині засудив українку до 10 років колонії у справі про «шпіонажі»
14:30
ЦНС: у Бердянську посилилася примусова мобілізація: чоловіків затримують просто на вулицях
12:47
ЗСУ вразили ЗРК «Тор» та радіолокаційну станцію російських окупантів на Донбасі
12:37
У Донецьку у мешканців забирають пікапи та джипи для армії РФ
15:45
Диверсія у Сіверськодонецьку: знеструмлено штаб артбригади ЗС РФ
12:23
Окупанти викрадають авто на Донеччині для запчастин у Ростов
17:34
Перша мирна жертва російської агресії: 12 років від дня загибелі Дмитра Чернявського у Донецьку
16:14
Паводок затопив 14 мостів на окупованій Луганщині
15:59
Українці виїжджають з окупованих територій: чесні історії
12:59
В окупованій частині Донеччини після атаки дронів обвалилася будівля «лікарні»
усі новини
15:44
США показали знищений завод дронів у Тегерані
15:10
«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за крадіжку дітей
14:51
Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
14:49
ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму
14:40
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
14:20
Сили оборони вдарили по вузлу зв'язку окупантів під Маріуполем
14:15
У Маріуполі ріелторів залучають до пошуку порожніх квартир
13:51
Костянтинівка потрапила під російський обстріл, поранено місцевого жителя
13:23
Міноборони запускає центр ШІ для армії — A1
13:21
Молдова вручила ноту протесту та пляшку з водою послу РФ
12:42
ЗСУ контратакують поблизу Гуляйполя та зривають плани РФ, — ISW
12:40
Білоруси у полоні розповіли, як їх втягнули у війну на боці РФ
12:26
На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко
12:00
СБУ затримала «крота» у Держприкордонслужбі
11:58
РФ атакувала Краматорський район: рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих
11:44
Росія нарощує виробництво дронів замість ракет
11:11
Дрони масово знищують наземні роботи на фронті
10:57
Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
10:50
За добу армія РФ атакувала населені пункти Донеччини: пошкоджено лінії електропередач та будинки
10:36
В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео: Національна поліція України Дрони били по людях: з Миколаївки евакуювали понад 20 людей та десять котів
17 березня, 14:51
ССО вразили пункт управління ракетами в Криму ССО вразили пункт управління ракетами в Криму
17 березня, 14:40
Фото: t.me/zerkalo_io Білоруси у полоні розповіли, як їх втягнули у війну на боці РФ
17 березня, 12:40
Знищені НРК у Запорізькій області. Дрони масово знищують наземні роботи на фронті
17 березня, 11:11
Скріншот Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ
17 березня, 10:57
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ зірвали штурми на мотоциклах у Донецькій області
17 березня, 10:12
