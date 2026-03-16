Розпочався прийом заяв на участь у Програмі пільгового житлового кредитування ВПО Кремінської громади. Що потрібно знати

З 16 березня по 6 квітня до 12:00 продовжуватиметься прийом заяв на отримання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла в рамках Програми пільгового житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Кремінської громади на 2026-2027 роки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
Основні умови кредитування:
Участь у програмі можуть взяти переселенці, які:
Заяви на отримання кредиту та анкети подаються в електронній формі шляхом надсилання документів на електронну пошту Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської міської військової адміністрації: [email protected].
До заяви додаються копії документів заявника та членів його родини:
Усі копії документів слід завірити написом: «Згідно з оригіналом», підписом, прізвищем та ініціалами заявника.
Відбір переможців здійснюватиметься Державним фондом сприяння молодіжному домобудуванню шляхом випадкового вибору серед кандидатів, включених до реєстру.
Консультації з усіх питань можна отримати за номерами: 050-823-79-49, 095-820-71-24.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко