Розпочався прийом заяв на участь у Програмі пільгового житлового кредитування ВПО Кремінської громади. Що потрібно знати

Будівництво житла для переселенців. Ілюстративне фото: Луганська ОВА

З 16 березня по 6 квітня до 12:00 продовжуватиметься прийом заяв на отримання пільгового довгострокового кредиту на придбання житла в рамках Програми пільгового житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб Кремінської громади на 2026-2027 роки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



Основні умови кредитування:

процентна ставка – 3% річних;

термін кредитування – до 10 років;

перший внесок – від 6% від вартості житла;

максимальна сума кредиту – до трьох мільйонів гривень;

50% основної суми кредиту погашається за рахунок бюджету Кремінської громади;

нормативна площа – 52,5 квадратних метри на родину з 1-2 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини.

Участь у програмі можуть взяти переселенці, які:

були зареєстровані на території Кремінської громади до 24 лютого 2022 року;

мають статус ВПО;

не мають житла у власності на підконтрольній Україні території – крім житла на окупованих чи територіях бойових дій;

можуть підтвердити платоспроможність обслуговування кредиту.

Заяви на отримання кредиту та анкети подаються в електронній формі шляхом надсилання документів на електронну пошту Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Кремінської міської військової адміністрації: [email protected].



До заяви додаються копії документів заявника та членів його родини:

документів, що засвідчують особу – паспорт/ID-картка, свідоцтво про народження для неповнолітніх дітей;

реєстраційних номерів облікових карток платників податків;

довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

витягу з реєстру територіальної громади щодо місця реєстрації та членів його родини;

згоди на обробку персональних даних заявника.

Усі копії документів слід завірити написом: «Згідно з оригіналом», підписом, прізвищем та ініціалами заявника.



Відбір переможців здійснюватиметься Державним фондом сприяння молодіжному домобудуванню шляхом випадкового вибору серед кандидатів, включених до реєстру.



Консультації з усіх питань можна отримати за номерами: 050-823-79-49, 095-820-71-24.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко