Українські пілоти дронів знищили російські танки на Покровському напрямку
16 березня 2026, 23:34

Удар по російському танку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила три танки російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».

За словами військових, аеророзвідка виявляє такі цілі в тилу окупантів, а далі за справу беруться оператори ударних БПЛА.

«Цього разу точними ударами відпрацювали по трьох ворожих танках. Один з них був захований у будівлі, але це не завадило виявити та знищити ціль», – сказали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що Сили спецоперацій ЗСУ атакували аеродром «Херсонес» в окупованому Севастополі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

