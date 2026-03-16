Українські пілоти дронів знищили російські танки на Покровському напрямку

Удар по російському танку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення НГУ знищила три танки російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, аеророзвідка виявляє такі цілі в тилу окупантів, а далі за справу беруться оператори ударних БПЛА.



«Цього разу точними ударами відпрацювали по трьох ворожих танках. Один з них був захований у будівлі, але це не завадило виявити та знищити ціль», – сказали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що Сили спецоперацій ЗСУ атакували аеродром «Херсонес» в окупованому Севастополі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко