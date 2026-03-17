Сили ППО збили 154 БПЛА

ППО збила 154 БПЛА

Російська армія в ніч проти 17 березня запустила 178 безпілотників. Протиповітряній обороні вдалося збити 154 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 17 березня (з 18:00 16 березня) противник атакував 178 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське, мис Чауда — Крим, близько 110 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 154 БПЛА. Зафіксовано влучення 22 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»