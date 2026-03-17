Суддю з Луганської області підозрюють у підбурюванні до хабара

НАБУ та САП спільно з СБУ заявили про викриття судді з Луганської області, якого було відряджено для роботи до одного із судів Чернівецької області. Його підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди.



Як повідомляє видання «Слово і діло», може йтися про суддю Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова. За даними слідства, підозрюваний, який зараз бере участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, схиляв адвоката передати 30 тисяч доларів судді Солом'янського районного суду Києва.

В обмін на це той мав винести виправдувальний вирок у справі, пов'язаній із звинуваченням у злочині у сфері службової діяльності. Дії судді кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання). Наразі розслідування триває, а правоохоронці перевіряють можливу причетність до справи інших осіб.

Фото: НАБУ

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»