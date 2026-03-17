РФ вдарила по півдню Одеської області: пошкоджено портову інфраструктуру

У ніч проти 17 березня армія РФ вдарила по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.



Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.



Як зазначається, постраждали території підприємств та частина обладнання. Рятувальники загасили пожежі, що виникли на місцях. Люди не постраждали.



В окремих населених пунктах через атаку спостерігаються перебої з електропостачанням, а критична інфраструктура переведена на резервне харчування.

Нагадаємо, що 4 березня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єктах транспортної інфраструктури півдня Одеської області. Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.

Авторка: Катерина Чернігівець, випускова редакторка «Новин Донбасу»