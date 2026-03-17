П’яні окупанти стріляють один в одного — перехоплення

Техніка армії РФ після «прильотів» по ній.

Українські військові оприлюднили радіоперехоплення, яке демонструє критичний рівень дисципліни у підрозділах РФ на Покровському напрямку. Запис опублікував 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» .



Перехоплення здійснили під час спроби окупантів просунутися від Покровська у напрямку Гришиного. Атаки противника зриваються ударами артилерії та дронів.



У записах зафіксовано внутрішні конфлікти між військовими РФ:

«Наказ розстріляти цього зрадника. Усім, хто чує — Бажена ліквідувати. Хто не виконає — автоматично СОЧ (самовільне залишення частини)».

Під час одного з епізодів колона окупантів потрапила під удар безпілотників і зазнала втрат. Вцілілі намагалися сховатися в будівлях, однак конфлікти лише загострилися:

«Змій із Шустрим побили Нотаріуса… тепер Шустрий – "200-й", а Змій просто п'яний».

В іншому фрагменті звучать прямі заклики до вбивства своїх:

«Просто закидаєш їх гранатами — і всі розмови».

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу втрати російських військ склали близько 930 осіб.

425 SKALA (@425Skala) 15 березня, 2026

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»