ЗСУ зірвали штурми на мотоциклах у Донецькій області

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Слов'янському напрямку українські військові припинили десять спроб російських сил просунутися вперед. Атаки велися в районах Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки.



Як зазначає воєнблогер Олег Петренко, з покращенням погодних умов противник активізував штурмові дії, знову задіявши мобільні групи на мотоциклах, квадроциклах та легкових автомобілях.



Крім того, для прориву використовується бронетехніка, оснащена антидроновим захистом типу «дикобраз». Одну з таких атак було здійснено на Слов'янському напрямку під Платонівкою. Проте українські підрозділи заздалегідь підготувалися до такого сценарію та успішно відбили наступ, не дозволивши противнику закріпитися.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»