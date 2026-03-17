Україна отримала всі умови для вступу до ЄС

Україна вперше отримала повний перелік умов, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після переговорів у Брюсселі.



За її словами, українській делегації передали вимоги за останніми трьома переговорними кластерами: «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток», «Зелений порядок денний та стале з’єднання» та «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — наголосила Свириденко.

Раніше, у грудні, Україна вже отримала бенчмарки за іншими трьома кластерами: «Основи процесу вступу», «Внутрішній ринок» і «Зовнішні відносини».



Уряд планує оперативно передати документ до Верховної Ради України для подальшої роботи. Наступними кроками визначено виконання умов, закриття переговорних кластерів і підписання угоди про вступ.



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»