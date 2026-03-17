За добу армія РФ атакувала населені пункти Донеччини: пошкоджено лінії електропередач та будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 16 березня, обстріляли населені пункти Донецької області. Багато пошкоджень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари потрапили два райони:



Покровський район. У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, лінію електропередач і газогін. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено 22 приватні будинки, зруйновано склад і сільгосптехніку. В Олександрівці загинули 2 людини, пошкоджено 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, крамницю, аптеку, інфраструктурний об'єкт, лінію електропередач і 2 автівки. У Дружківці поранено 4 людини, пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і крамницю.





Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»