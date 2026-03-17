Траса «Маріуполь—Бердянськ» стала небезпечною для колон РФ

Траса «Маріуполь—Бердянськ» більше не вважається безпечною для пересування російських військових колон. Про це повідомив Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.



За його даними, Сили оборони України поступово відновлюють контроль за логістичними маршрутами в регіоні. На тлі цього фіксується помітне посилення активності безпілотників, що безпосередньо впливає на безпеку пересування техніки та особового складу.



Зазначається, як змінилася риторика: від колишніх заяв на кшталт «Києв за три дня» до поточних попереджень — «Товарищи военнослужащие, будьте бдительны! На трассе Бердянск-Мариуполь сохраняется высокая активность вражеских беспилотников».



Таким чином ситуація на південному напрямку демонструє стійку динаміку тиску на логістику російських сил. На цьому тлі дедалі помітнішим стає розрив між заявленим статусом «другої армії світу» та реальним станом справ, особливо з урахуванням останніх міжнародних оцінок та порівнянь, йдеться у повідомленні.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»