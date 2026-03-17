Росія нарощує виробництво дронів замість ракет

Президент України Володимир Зеленський.

Росія скорочує виробництво ракет і переорієнтовує ресурси на масове виготовлення ударних безпілотників. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.



За його словами, нині щоденні атаки РФ становлять 350–500 дронів, але вже у 2026 році ворог прагне збільшити цю кількість до 600–800, а стратегічна мета — досягти рівня у 1000 безпілотників на добу.

«Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на це потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше», — зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив економічну перевагу нової тактики:

«Дрон-перехоплювач коштує 3–5 тисяч доларів. Тобто на один "шахед" йде близько 10 тисяч доларів, тоді як ракета до "Patriot" — близько 4 мільйонів».

Президент також наголосив, що Україна вже використовує більш економічну модель протидії дронам і пропонує цей досвід партнерам.



Нагадаємо, в ніч на 14 березня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по території України з використанням ракет різних типів та сотень безпілотників. Сили ППО збили 430 ударних БПЛА типу «Шахед».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»