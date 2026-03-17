СБУ затримала «крота» у Держприкордонслужбі

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв у лавах Сил оборони. Ним виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби, якого завербували російські спецслужби для передачі даних із коригування ракетно-дронових ударів по Одесі.



За матеріалами слідства, підозрюваний збирав інформацію про позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, які забезпечують захист повітряного простору міста-порту. Ці дані противник планував використати для підготовки нових атак, намагаючись оминути українську систему ППО.



Серед пріоритетних цілей Росії були місця зосередження українських військових, задіяних на південному напрямку фронту. Слідство встановило, що агент пересувався Одесою та передмістями на таксі, приховано фотографуючи військові об'єкти через вікно автомобіля за допомогою мобільного телефону.



Співробітники СБУ затримали його на місці злочину в момент, коли він знімав фасад одного з військових об'єктів, по якому противник планував завдати ракетного удару. За даними розслідування, чоловіка було завербовано ФСБ під час пошуку «легкого заробітку» через Telegram-канали.



Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Фігуранту вже повідомили про підозру в державній зраді, скоєної в умовах воєнного стану. Він під вартою без права внесення застави. У разі доказу провини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»